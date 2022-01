Elezione presidente della Repubblica, settima votazione: data, orario e diretta tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ci siamo: prosegue senza sosta l’Elezione del presidente della Repubblica, ma tra le forze politiche c’è tanto stallo e molta confusione. Sesta votazione che si è rivelata inutile, dunque ecco che serve la settima votazione ed ecco le informazioni sulla data, l’orario e la diretta tv e streaming. Si tratta della prima votazione del sabato (ce ne saranno due qualora dovesse servire l’ottava) e avrà inizio alle ore 11 come già visto negli scorsi giorni. Partiti e grandi elettori sono chiamati a trovare un nome univoco per non continuare con questa situazione che pare davvero complicata da sbloccare. Ricordiamo il regolamento: niente più 2/3 dei voti per eleggere il nuovo inquilino del ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ci siamo: prosegue senza sosta l’del, ma tra le forze politiche c’è tanto stallo e molta confusione. Sestache si è rivelata inutile, dunque ecco che serve laed ecco le informazioni sulla, l’e latv e streaming. Si trattaprimadel sabato (ce ne saranno due qualora dovesse servire l’ottava) e avrà inizio alle ore 11 come già visto negli scorsi giorni. Partiti e grandi elettori sono chiamati a trovare un nome univoco per non continuare con questa situazione che pare davvero complicata da sbloccare. Ricordiamo il regolamento: niente più 2/3 dei voti per eleggere il nuovo inquilino del ...

