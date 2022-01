Elezione presidente della Repubblica, quinta votazione: data, orario e diretta tv (Di venerdì 28 gennaio 2022) Schermaglie continue e niente di fatto ancora per l’Elezione del nuovo presidente della Repubblica: e allora ecco come si renda necessaria la quinta votazione, di cui vi forniamo informazioni sulla data, l’orario e la diretta tv e streaming. Nessun accordo tra i partiti, astensione e schede bianche la fanno da padrone. Non si può prescindere da un quinto giro di voto, ecco dunque quando si terrà. La quinta votazione si terrà alle ore 11 di venerdì 28 gennaio e l’esito dovrebbe arrivare intorno alle ore 15. E’ la seconda votazione in cui basta la maggioranza semplice degli aventi diritto per eleggere il nuovo presidente. Ricordiamo il regolamento: niente più 2/3 dei ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Schermaglie continue e niente di fatto ancora per l’del nuovo: e allora ecco come si renda necessaria la, di cui vi forniamo informazioni sulla, l’e latv e streaming. Nessun accordo tra i partiti, astensione e schede bianche la fanno da padrone. Non si può prescindere da un quinto giro di voto, ecco dunque quando si terrà. Lasi terrà alle ore 11 di venerdì 28 gennaio e l’esito dovrebbe arrivare intorno alle ore 15. E’ la secondain cui basta la maggioranza semplice degli aventi diritto per eleggere il nuovo. Ricordiamo il regolamento: niente più 2/3 dei ...

