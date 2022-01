Elezione presidente della Repubblica, i risultati della quinta votazione: Casellati non sfonda (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ore d’attesa per la quinta votazione nell’ambito dell’Elezione del nuovo presidente della Repubblica, che resterà in carica fino al 2029. Alle ore 11 i grandi elettori sono stati chiamati a votare alla Camera, ci sono alcune novità: la destra ha scelto Casellati tentando il colpo di mano per arrivare alla maggioranza di 505, ma è andata anche sotto rispetto ai suoi numeri per via dei franchi tiratori, le altre forze politiche si sono ribellate. E così, ancora un nulla di fatto. Andiamo nel dettaglio a scoprire quali siano stati i nomi e i voti, ecco di seguito allora i risultati della quinta votazione di oggi, venerdì 28 gennaio. A breve i risultati ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ore d’attesa per lanell’ambito dell’del nuovo, che resterà in carica fino al 2029. Alle ore 11 i grandi elettori sono stati chiamati a votare alla Camera, ci sono alcune novità: la destra ha sceltotentando il colpo di mano per arrivare alla maggioranza di 505, ma è andata anche sotto rispetto ai suoi numeri per via dei franchi tiratori, le altre forze politiche si sono ribellate. E così, ancora un nulla di fatto. Andiamo nel dettaglio a scoprire quali siano stati i nomi e i voti, ecco di seguito allora idi oggi, venerdì 28 gennaio. A breve i...

