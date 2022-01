Elezione del presidente della Repubblica: sesto scrutinio a vuoto, molti consensi per Mattarellla Pomeriggio di vertici, si va verso una soluzione (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'articolo Elezione del presidente della Repubblica: sesto scrutinio a vuoto, molti consensi per Mattarellla <small class="subtitle">Pomeriggio di vertici, si va verso una soluzione</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'articolodelper di, si vauna proviene da Noi Notizie..

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - TeresaBellanova : La seconda carica dello Stato non doveva prestarsi a questo. Dimostra ancora una volta di essere una candidata di r… - NoRespect1959 : RT @La_manina__: Antonio Segni: eletto al nono scrutinio. Saragat: 21esimo Leone: 23esimo Pertini: 16esimo Scalfaro: 16esimo... Renzi al q… - lucas041060011 : RT @GiorgiaMeloni: L’Italia ha solo un modo per uscire dal blocco creato da certa politica: #elezionisubito per dare alla Nazione un govern… -