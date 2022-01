Elezione del presidente della Repubblica, sesta votazione: lo spoglio in diretta a Montecitorio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quinta giornata di votazioni per eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica. Anche ieri un'altra fumata nera, con 166 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 56 per Nino Di Matteo. Servono almeno 505 voti per l'Elezione. La diretta da Montecitorio. Leggi su lastampa (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quinta giornata di votazioni per eleggere il tredicesimo. Anche ieri un'altra fumata nera, con 166 preferenze per ilSergio Mattarella e 56 per Nino Di Matteo. Servono almeno 505 voti per l'. Lada

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 5a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - GLocarni : ?Sull’elezione del #PresidentedellaRepubblica non credo nella partecipazione come tifoso ma bensì auspico che vi si… - edoardocaprino : @mariolavia Ci manca solo chiudere il cerchio con l’elezione del capo dei servizi -