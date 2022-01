Elezione del presidente della Repubblica, quinta votazione a Montecitorio (Di venerdì 28 gennaio 2022) quinta giornata di votazioni per eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica. Anche ieri un'altra fumata nera, con 166 preferenze per il presidente Sergio Mattarella e 56 per Nino Di Matteo. Servono almeno 505 voti per l'Elezione. La diretta da Montecitorio. Leggi su lastampa (Di venerdì 28 gennaio 2022)giornata di votazioni per eleggere il tredicesimo. Anche ieri un'altra fumata nera, con 166 preferenze per ilSergio Mattarella e 56 per Nino Di Matteo. Servono almeno 505 voti per l'. La diretta da

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - barbagallo001 : Rendete diretta l’elezione del #PresidenteDellaRepubblica. A voi non affiderei neanche il mio condominio. - paoletti1002 : RT @amodeomatrix: L'elezione del presidente della Repubblica mi ha insegnato una cosa Siete tutti servi del potere. Scendiletto al servizi… -