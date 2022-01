Elezione del presidente della Repubblica | la diretta del voto per il Quirinale Alle 11 la quinta chiama | ipotesi Casellati Iv | “Non la votiamo | Matterella bis opzione in campo” Letta | “Valuteremo nostro nome”

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - carmen_badica : RT @molumbe: Draghi ci spiega perché i mercati hanno titolo a intervenire sull’elezione del nostro presidente della Repubblica. https://t… - johnny67_ : La verità è che con questa Sinistra è difficile dialogare per l'elezione del #PresidenteDellaRepubblica Parte con i… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezione del

Inizia oggi a Roma la quinta seduta congiunta delle Camere per l'presidente della Repubblica. Dopo 4 giorni in cui le principali forze politiche non sono riuscite a trovare ancora un'intesa su un nome condiviso a causa di veti incrociati, le forze di ...... come annunciato in Francia, in Italia però non sembrerebbe essere all'orizzonte: con la maggioranza che ha pensieri solo per la machiavellicaprossimo presidente della Repubblica , il ...Continuano a rincorrersi ipotesi e nomi, in una maratona che sembra non avere fine: chi sarà il nuovo presidente della Repubblica? Partecipa al sondaggio ...Diretta elezioni presidente della Repubblica. Sarà un nuovo vertice del centrodestra, convocato per le 9, a stabilire il candidato da affidare oggi alle schede nella quinta votazione per ...