Elezione del presidente della Repubblica: ipotesi donna, Mattarella sempre più voti Pomeriggio di vertici dopo la sesta votazione, si va verso una soluzione. Non necessariamente domani (Di venerdì 28 gennaio 2022) Draghi, Belloni, Casini, Cartabia, Severino. Mattarella. Che intanto, nella sesta votazione ha preso oltre duecento voti. Centrodestra astenuto dopo lo sfacelo di stamattina con il tentativo Casellati, progressisti con indicazioni di scheda bianca ma, appunto, molti consensi hanno riguardato il capo dello Stato in carica. Gli incontri del Pomeriggio pongono le candidature di Mario Draghi nell’ambito di una rosa condivisa comprendente Elisabetta Bellini, Pierferdinando Casini e, appunto, Sergio Mattarella sullo sfondo (tale perché non vuole essere rieletto, altrimenti in pole c’è lui). domani l’Elezione? Enrico Letta, segretario Pd, si è detto ottimista. L'articolo Elezione del presidente ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 28 gennaio 2022) Draghi, Belloni, Casini, Cartabia, Severino.. Che intanto, nellaha preso oltre duecento. Centrodestra astenutolo sfacelo di stamattina con il tentativo Casellati, progressisti con indicazioni di scheda bianca ma, appunto, molti consensi hanno riguardato il capo dello Stato in carica. Gli incontri delpongono le candidature di Mario Draghi nell’ambito di una rosa condivisa comprendente Elisabetta Bellini, Pierferdinando Casini e, appunto, Sergiosullo sfondo (tale perché non vuole essere rieletto, altrimenti in pole c’è lui).l’? Enrico Letta, segretario Pd, si è detto ottimista. L'articolodel...

Advertising

matteorenzi : L'indecoroso show di chi ha scambiato l'elezione del Presidente della Repubblica con le audizioni di X Factor dimos… - borghi_claudio : Altro che fate presto. Giornate come queste sono fondamentali. L'elezione del Presidente mi sto accorgendo che è co… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 5a votazione: ecco i risultati definitivi (dati ufficiali). In 'Altri'… - gemin_steven98 : RT @you_trend: ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 6a votazione - LIVE (dati ufficiosi) Quorum 505 Voti scrutinati finora 50 Ma… - GradCarre : RT @GianricoCarof: Difficile dire in concreto in cosa consista lo stile istituzionale. Più facile indicare i comportamenti che non sono im… -