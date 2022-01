Egitto | “Zaki presto in Italia” | la ‘riconciliazione’ dopo le purghe | il piano di al-Sisi per gli oppositori “Ma su Regeni non aspettatevi collaborazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dalla Rivoluzione alla ‘normalizzazione’: così il presidente egiziano, Abdel Fattah al-, sta modificando la sua strategia per uscire da otto anni di repressione e terrore nei confronti degli attivisti anti-regime. Dialogo e concessioni in luogo di arresti indiscriminati e condanne assurde, puntando alla riconciliazione con chi, nel frattempo, è scappato. Uno dei capitoli su cui si basa questa nuova linea di azione riguarda Patrickche il 1 febbraio affronterà un’udienza molto delicata. A dicembre è stato rilasciatoventidue mesi di prigione e ora il caso potrebbe chiudersi definitivamente. Uno dei registi dietro il nuovo corso del regime egiziano è senza dubbio Mohamed Anwar al-Sadat, nipote dell’ex presidente, ex candidato alle presidenziali del 2018 (poi ritiratosi dalla corsa come tutti gli altri competitor), leader ...