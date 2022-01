Edoardo Pesce è Christian su Sky | dal 28 gennaio la serie supernatural crime nel mirino dei tifosi laziali

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Debuttano stasera, venerdì 28, i primi due episodi disu Sky, disponibili anche on demand e in streaming su NOW. Produzione Sky e Lucky Red in partecipazione con Newen Connect,è una dramedy fra, soprannaturale e supereroistico con il vincitore del David di Donatelloprotagonista, in sei episodi diretti da Stefano Lodovichi – anche produttore creativo – e Roberto “Saku” Cinardi.è un improbabile ma irresistibile supereroe “all’amatriciana”, lo sgherro di un boss della Roma di periferia che si guadagna da vivere recuperando crediti facendo l’unica cosa che sa fare: menare le mani. Fino a quando quelle mani, abituate a far sanguinare gli altri, non prenderanno a sanguinare per via delle stimmate, le ferite dei ...