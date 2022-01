Edicola Quirinale: l'opzione Casellati, l'intesa che non si trova. Cosa scrivono i giornali (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - “Frenetico immobilismo”: in questo brillante ossimoro di Ugo Magri su ‘La Stampa' c'è la sintesi del “tutti contro tutti” (titolo di apertura dello stesso giornale) che strozza l'elezione del nuovo capo dello Stato. Magri riflette su uno dei pochissimi dati certi della quarta giornata di trattative e votazioni inconcludenti, adesso con il quorum ridotto alla maggioranza assoluta di 505: i 166 suffragi andati a Sergio Mattarella, evocato dai ‘peones' che non rispettano l'indicazione dei loro partiti (M5s e Pd, dato che ieri il centrodestra si è astenuto in massa) e suggeriscono una rielezione. Secondo Magri, quirinalista di lungo corso, al momento sembra un'ipotesi improbabile, dato il no di Salvini e Meloni, e che ”è ciò che meno si augura” il capo dello Stato. Tuttavia, “nemmeno Mattarella può impedire alla politica di fare il suo corso”, rileva Magri, anche perché si avvicina ... Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - “Frenetico immobilismo”: in questo brillante ossimoro di Ugo Magri su ‘La Stampa' c'è la sintesi del “tutti contro tutti” (titolo di apertura dello stesso giornale) che strozza l'elezione del nuovo capo dello Stato. Magri riflette su uno dei pochissimi dati certi della quarta giornata di trattative e votazioni inconcludenti, adesso con il quorum ridotto alla maggioranza assoluta di 505: i 166 suffragi andati a Sergio Mattarella, evocato dai ‘peones' che non rispettano l'indicazione dei loro partiti (M5s e Pd, dato che ieri il centrodestra si è astenuto in massa) e suggeriscono una rielezione. Secondo Magri, quirinalista di lungo corso, al momento sembra un'ipotesi improbabile, dato il no di Salvini e Meloni, e che ”è ciò che meno si augura” il capo dello Stato. Tuttavia, “nemmeno Mattarella può impedire alla politica di fare il suo corso”, rileva Magri, anche perché si avvicina ...

