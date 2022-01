Ecco perché Soleil Sorge è sempre immune | e voi siete d’accordo?

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 28 gennaio 2022)è un personaggio molto forte del Grande Fratello ma, nello stesso tempo, anche tanto discusso. Nonostante questo, è risultata spessodalle nomination, al fine di evitarle l’uscita definitiva. E solo adesso si è svelato il motivo di questa ‘scelta’. L’influencer italo-americana è ultimamente al centro di grandi polemiche. Una personalità forte e un personaggio di punta del programma che ha tenuto incollati, in questi mesi, i telespettatori per le molteplici vicissitudini nelle quali si ètrovata coinvolta, scatenando non pochi dibattiti sui social.-AltranotiziaPer un periodo di tempo prolungato, èstata scelta come la favorita dal pubblico e spesso è risultatadall’uscita ...