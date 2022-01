È arrivata Omicron 2. La sottovariante sequenziata al San Martino è già presente in 9 regioni. Bassetti: “Le tre dosi di vaccino funzionano su entrambe” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Laboratorio di Igiene del Policlinico San Martino di Genova ha sequenziato, per la prima volta in Italia, la variante Omicron 2. Due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine, il secondo, invece, è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale. La sottovariante di Omicron Ba.2 – secondo quanto ha riferito l’Iss rendendo noti i risultati dell’indagine rapida condotta con il ministero della Salute, i laboratori regionali e la Fondazione Bruno Kessler -, è presente in 9 regioni ed è pari all’1% delle sequenze classificate come Omicron. È stata segnalata in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. Lo evidenzia . “E’ di un certo interesse il fatto che in questa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il Laboratorio di Igiene del Policlinico Sandi Genova ha sequenziato, per la prima volta in Italia, la variante2. Due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine, il secondo, invece, è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale. LadiBa.2 – secondo quanto ha riferito l’Iss rendendo noti i risultati dell’indagine rapida condotta con il ministero della Salute, i laboratori regionali e la Fondazione Bruno Kessler -, èin 9ed è pari all’1% delle sequenze classificate come. È stata segnalata in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sicilia e Toscana. Lo evidenzia . “E’ di un certo interesse il fatto che in questa ...

