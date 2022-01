Dybala cuore d’oro: il gesto segreto, da vero campione, che nessuno ha notato (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dybala è al centro di numerose polemiche; in attesa di capire come terminerà la vicenda, ecco un gesto da assoluto campionato della Joya. Durante la sfida di coppa Italia, contro la Sampdoria, Dybala si è reso protagonista di un gesto da vero fenomeno. Andiamo a vedere di cosa si tratta. LapresseIn questi ultimi mesi si parla solo di Dybala in termini di rinnovo; argomento che ha fatto passare in secondo piano il gesto, da fuoriclasse assoluto, compiuto dalla Joya. Diciotto gennaio, ottavo di finale di coppa Italia, Juventus-Sampdoria; i bianconeri sono avanti tre a uno e possono calciare un rigore per chiudere definitivamente il match. Sul dischetto dovrebbe andare Dybala che, però, lascia l’incarico a Morata a cui nel primo tempo era stato annullato ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 28 gennaio 2022)è al centro di numerose polemiche; in attesa di capire come terminerà la vicenda, ecco unda assoluto campionato della Joya. Durante la sfida di coppa Italia, contro la Sampdoria,si è reso protagonista di undafenomeno. Andiamo a vedere di cosa si tratta. LapresseIn questi ultimi mesi si parla solo diin termini di rinnovo; argomento che ha fatto passare in secondo piano il, da fuoriclasse assoluto, compiuto dalla Joya. Diciotto gennaio, ottavo di finale di coppa Italia, Juventus-Sampdoria; i bianconeri sono avanti tre a uno e possono calciare un rigore per chiudere definitivamente il match. Sul dischetto dovrebbe andareche, però, lascia l’incarico a Morata a cui nel primo tempo era stato annullato ...

