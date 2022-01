Due anni fa il ricovero allo Spallanzani dei due coniugi cinesi. Così il virus entrò in Italia (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Una coppia di turisti cinesi, 67 anni lui 66 lei, in ambulanza, i volti terrorizzati, già con la maschera dell'ossigeno. Tra lampeggianti, le luci delle telecamere, i giornalisti assiepati (ancora era possibile) sotto un vento gelido. È l'immagine choc con cui, la notte del 29 gennaio 2020, due anni fa, il Covid si è presentato ufficialmente in Italia. Chi da cronista seguiva già con preoccupazione in quei giorni l'andamento dell'epidemia di quello strano, sconosciuto e letale virus nato - si pensava - nel mercato del pesce di Wuhan, ricorda il clima plumbeo di quei momenti. Gli aeroporti militarizzati dai controlli della febbre (alla fine saranno decine di migliaia, ma i risultati nulli: non sapevamo che il vero problema del contagio sono gli asintomatici), i falsi allarme che spuntano come ... Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - Una coppia di turisti, 67lui 66 lei, in ambulanza, i volti terrorizzati, già con la maschera dell'ossigeno. Tra lampeggianti, le luci delle telecamere, i giornalisti assiepati (ancora era possibile) sotto un vento gelido. È l'immagine choc con cui, la notte del 29 gennaio 2020, duefa, il Covid si è presentato ufficialmente in. Chi da cronista seguiva già con preoccupazione in quei giorni l'andamento dell'epidemia di quello strano, sconosciuto e letalenato - si pensava - nel mercato del pesce di Wuhan, ricorda il clima plumbeo di quei momenti. Gli aeroporti militarizzati dai controlli della febbre (alla fine saranno decine di migliaia, ma i risultati nulli: non sapevamo che il vero problema del contagio sono gli asintomatici), i falsi allarme che spuntano come ...

Advertising

cmdotcom : Infantino: 'Mondiali ogni due anni per dare speranza agli africani senza che debbano morire in mare'… - riccardo_fra : Due quindicenni hanno aggredito e insultato un ragazzino di undici anni: Ebreo di m... devi morire nel forno. Un ep… - sbonaccini : 26 gennaio 2020, ore 23. In questo momento, due anni fa, chiudevano le urne e cominciava lo spoglio delle elezion… - MaxItalico : RT @L3on4rd___: Se una pandemia dura più di due anni, vuol dire semplicemente che siamo difronte ad una pandemia politica. I 'vaccini' ser… - iw3rjlcanguro68 : @Liberop79653844 @ferdinandodim -