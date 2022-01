Dubai | brilla Pavan Terzo a +2 su Hansen dopo il primo giro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dubai brilla

La Gazzetta dello Sport

Andrea Pavan ha iniziato da protagonista ilDesert Classic, torneo del DP Golf Tour. L'azzurro ha completato le prime 18 buche al terzo posto con - 5 appaiato a grandi star come Sergio Garcia e Tommy Fleetwood. Guida la classifica Joachim ......prepara alla ripartenza e come meta per il suo rientro alle competizioni ha scelto l'ATP 500. ... Fra i nomi più attesianche quello del nostro Jannik Sinner, che nell'emirato ricoprirà il ...Andrea Pavan ha iniziato da protagonista il Dubai Desert Classic, torneo del DP Golf Tour. L’azzurro ha completato le prime 18 buche al terzo posto con -5 appaiato a grandi star come Sergio Garcia e T ...Dos colecciones de fotos de Ao dai (túnica tradicional de las mujeres vietnamitas), tomadas en las calles de Dubái, se presentaron para promover la imagen de Vietnam al mundo.