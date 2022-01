Dramma Anna Maria Barbera | Perché è scomparsa dalla tv “E’ successa una cosa molto brutta” Fan distrutti

(Di venerdì 28 gennaio 2022), in arte Sconsolata, ha rivelato il vero motivo che l’ha allontanata dal mondo del piccolo schermo e le ha provocato molte sofferenze. Nasce a Torino il 15 gennaio 1962. Si diploma a Firenze alla “Bottega Teatrale” di Vittorio Gassman e debutta a Torino al Teatro Piccolo Regio. In pochissimo tempo approda a Milano al Teatro Zelig con Provaci ancora Man. Comincia la carriera da comica nel 2002 nel programma Zelig Circus, dove si è imposta in pochi mesi al pubblico televisivo della trasmissione interpretando il personaggio di Sconsolata, detta Sconsy.veste i panni di una donna del sud emigrata al nord, che si esprime in un personalissimo dialetto meridionale, parole moderne, termini stranieri e confuse sintassi al limite dell’invenzione. Grazie ...

Che fine ha fatto Anna Maria Barbera, meglio nota come Sconsolata? È stata lontana dalla televisione in seguito ad un periodo molto difficile ...Anna Maria Barbera, in arte Sconsolata, ha rivelato il vero motivo che l'ha allontanata dal mondo del piccolo schermo e le ha provocato molte ...