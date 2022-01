“Dove li ho visti”. Belen e Stefano, a Mattino 5 la bomba-gossip sul clamoroso ritorno di fiamma (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quella formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti quando lui era fidanzato con Emma Marrone: un colpo di fulmine. In poco tempo si sono fidanzati e poco dopo è nato il loro figlio Santiago. La loro storia ha fatto sognare fino al 2015 quando, con un comunicato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione e da lì si susseguono una serie di gossip. Dopo il primo addio la showgirl argentina ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt e in realtà non è mai stato paparazzato in momenti intimi con nessuna altra donna. Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quella formata daRodriguez eDe Martino è una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Si sono conosciuti quando lui era fidanzato con Emma Marrone: un colpo di fulmine. In poco tempo si sono fidanzati e poco dopo è nato il loro figlio Santiago. La loro storia ha fatto sognare fino al 2015 quando, con un comunicato all’Ansa, la coppia annuncia la separazione e da lì si susseguono una serie di. Dopo il primo addio la showgirl argentina ha avuto una lunga relazione con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, mentre lui non ha mai ufficializzato alcun flirt e in realtà non è mai stato paparazzato in momenti intimi con nessuna altra donna. Dopo l’addio nel 2015, i due hanno riprovato a stare insieme fino al primo lockdown di marzo, ma il tentativo non è andato a buon fine ed è arrivata la seconda e ...

Advertising

BlueinGreen_x : RT @LalaHu9: A Milano in zona Sarpi dal 2018 c’è una piazzetta intitolata a Ho Feng Shan, console cinese a Vienna nel 1938-39 che salvò mig… - mf_pizzini : RT @LalaHu9: A Milano in zona Sarpi dal 2018 c’è una piazzetta intitolata a Ho Feng Shan, console cinese a Vienna nel 1938-39 che salvò mig… - Andre_hendrix95 : ... vantaggio e sono riusciti ad allungare sul +20 di fine quarto. I Lakers poi nel quarto quarto hanno provato nuo… - flowofhappyness : RT @LalaHu9: A Milano in zona Sarpi dal 2018 c’è una piazzetta intitolata a Ho Feng Shan, console cinese a Vienna nel 1938-39 che salvò mig… - angelvbites : RT @LalaHu9: A Milano in zona Sarpi dal 2018 c’è una piazzetta intitolata a Ho Feng Shan, console cinese a Vienna nel 1938-39 che salvò mig… -