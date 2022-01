Dopo l’ironia di Tomaso Trussardi anche la presunta fiamma risponde ai pettegolezzi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Cosa c’è tra Tomaso Trussardi e l’assistente di Elisabetta Franchi? Amicizia, affetto e un rapporto di lavoro, anche una vacanza insieme ad altre persone a Cortina ma niente di più. Sono i diretti interessati a parlarne, a smentire più che altro che tra loro ci sia una storia d’amore. Nessuna nuova fiamma ma una fake news. Così risponde Naomi Michelini Dopo avere letto come tutti che stava per diventare la sosia di Michelle Hunziker e la nuova compagna di Tomaso Trussardi. L’imprenditore è stato il primo a smentire il gossip ma anche lei non ha perso tempo. Che tra Tomaso e Naomi ci sia un bel rapporto è evidente, lo confermano le foto pubblicate sulla rivista Chi, quelle della ormai famosa vacanza sulla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 28 gennaio 2022) Cosa c’è trae l’assistente di Elisabetta Franchi? Amicizia, affetto e un rapporto di lavoro,una vacanza insieme ad altre persone a Cortina ma niente di più. Sono i diretti interessati a parlarne, a smentire più che altro che tra loro ci sia una storia d’amore. Nessuna nuovama una fake news. CosìNaomi Micheliniavere letto come tutti che stava per diventare la sosia di Michelle Hunziker e la nuova compagna di. L’imprenditore è stato il primo a smentire il gossip malei non ha perso tempo. Che trae Naomi ci sia un bel rapporto è evidente, lo confermano le foto pubblicate sulla rivista Chi, quelle della ormai famosa vacanza sulla ...

Advertising

FabianaFacchi : @___Flaviana___ @mariolosio @CottarelliCPI Dopo due anni ancora la gente non ha capito com'è andata per le bare di… - ldv_ldv : @guiodic @GuidoCarrubba @Nudas17 @martafana Guido per me il problema è tutto nella frase 'merita lo sberleffo', com… - ironiadiamici21 : comunque a volte capisco che l’ironia sia davvero per pochi, cioè uno scherza ma nessuno capisce cioè dopo un po’ anche meno #AMICI21 - cla_car81 : @Zingara98446058 Dice che faceva ironia... L'han capita tutti dopo. Forse anche lei stessa. - twearkingmiley : Giustamente dopo che è stata riempita di fango da chiunque avesse meno di 40 anni, fa un video boomerissimo “non ca… -