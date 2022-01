Dopo due anni torna il Bressanone Water Light Festival | ecco quando

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 28 gennaio 2022) WLF 2019 – Thetheand the Moon by Spectaculaires © Brixen Tourismus Matthias GasserAnche in questa edizione la manifestazione, che si svolgerà dal 29 aprile al 22 maggio, si fregerà della certificazione “Green Event”dueconsecutivi in cui ila causa della pandemia non si è potuto tenere, finalmente la prossima primavera, dal 29 aprile al 22 maggio, gli organizzatori e gli artisti possono mettere in mostra le proprie installazioni ee dintorni si trasformeranno in galleria d’arte a cielo aperto. Negliprecedenti, ilsi era sviluppato in un evento che gode di grande popolarità in tutto l’Alto ...