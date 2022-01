“Donna Titanio” di Debora Pagano: disponibile il video ufficiale (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – Arriva anche il video di “Donna Titanio”, il nuovo singolo di Debora Pagano uscito in radio e nei digital store venerdì 7 gennaio. Il brano – scritto dalla stessa artista, prodotto da Gotham Dischi e distribuito Artist First – è un punto cardine per mostrarsi completamente al pubblico, in senso figurato e interiore, scritto dopo l’importante operazione al reparto di unità spinale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con il giusto distacco emotivo, ma anche il giusto peso nella scelta delle parole. Spiega l’artista: “Questo video è stato girato apparentemente in fretta, in un luogo apparentemente casuale ma che in realtà è il luogo d’origine di Luigi Tenco, tutto molto simbolico, ha contenuti diretti ma non eccessivamente espliciti per non turbare chi potrebbe non essere ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – Arriva anche ildi “”, il nuovo singolo diuscito in radio e nei digital store venerdì 7 gennaio. Il brano – scritto dalla stessa artista, prodotto da Gotham Dischi e distribuito Artist First – è un punto cardine per mostrarsi completamente al pubblico, in senso figurato e interiore, scritto dopo l’importante operazione al reparto di unità spinale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con il giusto distacco emotivo, ma anche il giusto peso nella scelta delle parole. Spiega l’artista: “Questoè stato girato apparentemente in fretta, in un luogo apparentemente casuale ma che in realtà è il luogo d’origine di Luigi Tenco, tutto molto simbolico, ha contenuti diretti ma non eccessivamente espliciti per non turbare chi potrebbe non essere ...

