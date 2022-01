Donna, giovane e direttrice. A soli 28 anni, l’archeologa Tiziana D’Angelo è stata nominata capo del Parco Archeologico di Paestum e Velia (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Ancora non ci crede, ma è proprio così. L’annuncio è arrivato dal ministro della Cultura Dario Franceschini che ha ufficializzato, insieme alla sua, anche le cariche alla guida di musei e siti autonomi in Italia per altri cinque colleghi. X Leggi anche › Roma: il programma “Luce sull’archeologia” racconta la grandezza della capitale ... Leggi su iodonna (Di venerdì 28 gennaio 2022) . Ancora non ci crede, ma è proprio così. L’annuncio è arrivato dal ministro della Cultura Dario Franceschini che ha ufficializzato, insieme alla sua, anche le cariche alla guida di musei e siti autonomi in Italia per altri cinque colleghi. X Leggi anche › Roma: il programma “Luce sull’archeologia” racconta la grandezza della capitale ...

