Donna cede al cane tremante la sua giacca per tenerlo caldo, ignara che le sue azioni venivano filmate (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quando le temperature iniziano a calare, è importante tenere i nostri animali domestici al sicuro. Alcune persone non si rendono conto che i cani sono suscettibili al freddo proprio come noi. Ma ci sono anche alcune persone di buon cuore che fanno tutto il possibile per tenere gli animali al sicuro dal cattivo tempo. Il modo adorabile della padrona di un cane di prendersi cura di lui ha attirato l'attenzione di una passante, che ha condiviso le commoventi foto su Facebook. Era una giornata fredda e ventosa a Cambridge, in Massachusetts. Una Donna che si chiama Kristina Hollie era alla fermata dell'autobus assieme alla sua collega. Mentre aspettava, ha notato una Donna a passeggio con il suo cane. La Donna ha legato il cane ad un albero così che potesse entrare alle poste.Ma il ...

