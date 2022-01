Donatella Versace e il triangolo fashion con le sorelle Hadid (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono due famiglie che si uniscono quelle rappresentate nella campagna Versace per la primavera-estate 2022. I Versace, appunto, e gli Hadid. Nelle immagini le sorelle Gigi e Bella Hadid abbracciano la loro “madrina” Donatella Versace, in un triangolo di moda ormai consolidato. Tre donne forti, magnetiche e indipendenti unite da un sentimento profondo. Per la Leggi su vitadavips.myblog (Di venerdì 28 gennaio 2022) Sono due famiglie che si uniscono quelle rappresentate nella campagnaper la primavera-estate 2022. I, appunto, e gli. Nelle immagini leGigi e Bellaabbracciano la loro “madrina”, in undi moda ormai consolidato. Tre donne forti, magnetiche e indipendenti unite da un sentimento profondo. Per la

Advertising

tt_dudap : RT @mitchomezzomo: Nova campanha da Versace com a Bella, Gigi e a Donatella! - delusional_nrs : RT @mitchomezzomo: Nova campanha da Versace com a Bella, Gigi e a Donatella! - winwinsolution_ : Donatella ATE - ardorianliving : donatella versace - nicolllepx : RT @mitchomezzomo: Nova campanha da Versace com a Bella, Gigi e a Donatella! -