Domenica torna "Il Mare d'Inverno". I volontari di Fare Verde all'opera per ripulire le spiagge dai rifiuti

Il Mare e le spiagge non esistono solo d'estate, quando sono presi d'assalto. Domenica 30 gennaio si terrà la 31esma edizione de "Il Mare d'Inverno". Storica iniziativa dell'associazione Fare Verde. Che si avvale del patrocinio della Commissione europea, Rappresentanza per l'Italia e il ministero della Transizione Ecologica. 

I volontari di Fare Verde censiranno sui litorali italiani, dopo averli raccolti, i rifiuti abbandonati nei mesi invernali. E tenuti in scarsa considerazione – si legge in un comunicato – dai mass media, da molte amministrazioni ...

