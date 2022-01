Domenica In | anticipazioni puntata 30 gennaio 2022 | chi sono gli ospiti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Come ogniche si rispetti sta per tornareIn, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito di sempre. Alla conduzione, per la ventesima, Mara Venier, pronta ad accogliere tantissimi, pronti a raccontarsi tra vita privata e carriera.In 30: le ultime news sulla pandemia In apertura, come sempre, ci sarà lo spazio dedicato all’attualità e alla pandemia.saranno il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il professor Matteo Bassetti, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e Roby Facchinetti, che si esibirà sulle note di due famosi brani. In collegamento ci saranno il direttore de il quotidiano Libero, Alessandro Sallusti, e la giornalista Rai Giovanna ...