“Dolori atroci…”: cos’è successo ad Ornella Vanoni? (Di sabato 29 gennaio 2022) Ornella Vanoni ha pubblicato poche ore fa un video sul suo profilo Instagram ufficiale, dove ha raccontato una sua particolare esperienza. “Dolori atroci” ha rivelato la cantante nel video, ma vediamo meglio di cosa si tratta. La Vanoni ha raccontato in particolare la sua esperienza in occasione della partecipazione allo show ‘Uà’, il programma condotto e creato appositamente per Claudio Baglioni andato in onda su Canale5. Il programma non ha avuto un grandissimo share, se messo a paragone con altri programmi tv, ma non è stato nemmeno un totale disastro. LEGGI ANCHE => Chi sono i ‘Meduza’? Curiosità e biografia sul trio super ospite di Sanremo Il cantautore romano è infatti un personaggio molto amato dal pubblico italiano e all’apparire delle prime critiche sulla stampa nazionale furono in molti i ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 29 gennaio 2022)ha pubblicato poche ore fa un video sul suo profilo Instagram ufficiale, dove ha raccontato una sua particolare esperienza. “atroci” ha rivelato la cantante nel video, ma vediamo meglio di cosa si tratta. Laha raccontato in particolare la sua esperienza in occasione della partecipazione allo show ‘Uà’, il programma condotto e creato appositamente per Claudio Baglioni andato in onda su Canale5. Il programma non ha avuto un grandissimo share, se messo a paragone con altri programmi tv, ma non è stato nemmeno un totale disastro. LEGGI ANCHE => Chi sono i ‘Meduza’? Curiosità e biografia sul trio super ospite di Sanremo Il cantautore romano è infatti un personaggio molto amato dal pubblico italiano e all’apparire delle prime critiche sulla stampa nazionale furono in molti i ...

grenayse : Consigli per far passare il mal di testa? Ho dei dolori atroci da ieri sera mi viene da vomitare dal dolore?? - occhio_notizie : Ornella Vanoni torna a parlare dell'incidente in treno: ''A letto per quattro settimane, dolori atroci''… - armo_rossi : @ilgiornale Conosco donne alle quali non viene più da mesi! Tolte quelle che ne denunciano l'irregolarità sistemati… - christi15510478 : Dammi la tua mano (Leo Delibes) Dammi la tua mano… Vedi? Adesso tutto pesa la metà… Malattia d’amore (Archiloco) G… - blankaut : @attivaggressiva @Maceaster Non lo so. Il problema nasce quando caco :) Si vede lo sforzo crea tensione anche davan… -