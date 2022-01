Docente non vaccinato: come può rientrare a scuola dopo guarigione da Covid? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Obbligo vaccinale del personale scolastico è in vigore dal 15 dicembre 2021 e riguarda sia il ciclo primario che la dose di richiamo. Quest'ultima può essere effettuata non prima di quattro mesi dalla seconda dose ed entro la validità della certificazione verde C19. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) Obbligo vaccinale del personale scolastico è in vigore dal 15 dicembre 2021 e riguarda sia il ciclo primario che la dose di richiamo. Quest'ultima può essere effettuata non prima di quattro mesi dalla seconda dose ed entro la validità della certificazione verde C19. L'articolo .

Advertising

ScuolaNoCovid : RT @Teacherwhocare: Da come è scritto sembra che un bambino positivo possa continuare a venire a scuola e contagiare tutti, basta che non a… - Potrebbepiover2 : @markoramius62 @Lisaonthesofa E' così difficile mostrare una citazione che dimostri quanto tu hai asserito? Se sei… - claraiatosti : RT @TGTGTV2000: A #TGtg su #TV2000 @SaraBentivegna, docente di Comunicazione Politica @SapienzaRoma sulla corsa al #Quirinale: “In questa c… - LovelyRoseGB : RT @GiorgiaMeloni: Ascoltate questa docente: bloccata nel parcheggio quando non ha lezione, impossibilitata a parlare e mangiare a scuola.… - TGTGTV2000 : A #TGtg su #TV2000 @SaraBentivegna, docente di Comunicazione Politica @SapienzaRoma sulla corsa al #Quirinale: “In… -