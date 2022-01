Doc – Nelle tue mani 2 | ecco che fine ha fatto il primario Marco Sardoni

Advertising

RollingStoneita : .@pierspollon può fare davvero tutto. Lo dimostra la svolta psycho villain in ‘Blanca’, che ha ispirato anche la no… - SerieTvserie : Doc 2 – Nelle tue mani: trama terza puntata, cast, puntate e location della seconda stagione - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 27 gennaio 2022: Doc nelle tue mani 2, L'agenzia dei bugiardi, Harry Potter, dati Auditel e share - KempisMonica : @barbarab1974 Doc sono pennivendoli un tanto al kilo......Non ti curar di loro ma guarda e passa....... Le risposte… - bassottoso : @ColettiMrosaria Ehm.. in che senso? Io stavo parlando del prete di un un doc nelle tue mani! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

Ecco cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi due episodi di2 intitolati rispettivamente Fare una scelta e Cane blu.2: anticipazioni della puntata 4 Per il dottor Andrea Fanti il clima all'...Ha fatto il suo debutto in TV il 27 Gennaio, come guest star nel sesto episodio ditue mani 2. Chi è Virginia Bocelli, figlia di Andrea: il debutto in TV in2 Virginia Bocelli, nata ...Continua il successo di Doc – Nelle tue mani. La serie tv con Luca Argentero, giunta alla sua seconda stagione, si sta rivelando da ...Giovedì 10 febbraio torna Doc 2: ecco le anticipazioni della quarta puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Luca Argentero.