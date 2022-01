Disney Plus, uscite Febbraio 2022: film e serie tv in arrivo prossimamente nel catalogo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Grandi novità su Diney Plus per il mese di Febbraio 2022, con tanti nuovi arrivi sia per quanto riguarda i film che le serie tv. Ecco l’elenco delle nuove uscite che vedremo a breve su Disney+. Nuove uscite Disney Plus Febbraio 2022 film THE FRENCH DISPATCH (dal 16 Febbraio) The French Dispatch è un film di Wes Anderson che ha partecipato ai Golden Globes 2021. La pellicola, ambientata in una città immaginaria della Francia del 1900, narra le storie degli articoli presenti all’interno dell’ultimo numero di una rivista americana. BLACK PINK IL film (dal 16 Febbraio) film dedicato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Grandi novità su Dineyper il mese di, con tanti nuovi arrivi sia per quanto riguarda iche letv. Ecco l’elenco delle nuoveche vedremo a breve su+. NuoveTHE FRENCH DISPATCH (dal 16) The French Dispatch è undi Wes Anderson che ha partecipato ai Golden Globes 2021. La pellicola, ambientata in una città immaginaria della Francia del 1900, narra le storie degli articoli presenti all’interno dell’ultimo numero di una rivista americana. BLACK PINK IL(dal 16dedicato ...

Advertising

CorriereCitta : Disney Plus, uscite Febbraio 2022: film e serie tv in arrivo prossimamente nel catalogo - patbucky : pensando che disney plus non ha ancora annunciato la terza stagione di love victor - _annaritaa : MA SU DISNEY PLUS NON C'È SPIDER MAN HOME COMING MANCO SU ALTADEFINIZIONE - DrApocalypse : #HocusPocus2, concluse le riprese del sequel Disney Plus - tossikogds : @stregagds esatto amo pure io, sto usando un botto prime video per tvd e poi solo disney plus -