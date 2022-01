Disavventura per Malcuit, incidente a Sant’Antimo: danneggiata la sua Lamborghini (VIDEO) (Di sabato 29 gennaio 2022) Kevin Malcuit, difensore del Napoli, è stato vittima di un incidente in quel di Sant’Antimo. Il giocatore fortunatamente è uscito indenne; la macchina invece appare distrutta nella sua parte anteriore. Malcuit incidente Come si evince dalle immagini, inviate da un tifoso presente sul posto alla redazione di SpazioNapoli, la Lamborghini del giocatore pare si sia schiantata contro un muro forse in seguito ad uno scontro con un’altra auto. La dinamica dell’incidente però è ancora tutta da valutare. Subito accorse molte persone per sincerarsi delle condizioni del calciatore. ECCO IL VIDEO: pic.twitter.com/ntPh89n4kX— Pasquale Giacometti (@Pasquale89G) January 28, 2022 Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Kevin, difensore del Napoli, è stato vittima di unin quel di. Il giocatore fortunatamente è uscito indenne; la macchina invece appare distrutta nella sua parte anteriore.Come si evince dalle immagini, inviate da un tifoso presente sul posto alla redazione di SpazioNapoli, ladel giocatore pare si sia schiantata contro un muro forse in seguito ad uno scontro con un’altra auto. La dinamica dell’però è ancora tutta da valutare. Subito accorse molte persone per sincerarsi delle condizioni del calciatore. ECCO IL: pic.twitter.com/ntPh89n4kX— Pasquale Giacometti (@Pasquale89G) January 28, 2022

