Diretta Elezioni Quirinale | sesta fumata nera | oltre 300 voti a Mattarella Salvini | «Una donna al Colle» Conte | «Lo spero»

(Di venerdì 28 gennaio 2022)presidente della Repubblica.anche nella quinta votazione. Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati (nome indicato dal centrodestra per il primo voto...

SkyTG24 : DIRETTA - Elezione presidente della Repubblica, alle 11 nuova votazione al Quirinale - FrancescoLollo1 : Elezioni subito ed elezione diretta del Capo dello Stato sono le uniche soluzioni responsabili. #Quirinale - zazoomblog : Diretta Elezioni Quirinale Salvini: «Lavoro per presidente donna in gamba». Conte: «Lo spero». Il leader della Lega… - giuseppebelli16 : Risultato elezioni presidente della Repubblica 28 gennaio: la DIRETTA live - infoitinterno : Risultati Elezioni Presidente della Repubblica/ Diretta Quirinale: Cassese o Belloni?

I RISULTATI DELLA QUINTA GIORNATA LA GIORNATA INConcluso lo scrutinio, si contano i voti Ore 20.51. Il presidente della Camera Roberto Fico ha dichiarato chiuso lo scrutinio delle schede ...Ladella giornata 20.51 - Nuova fumata nera al sesto scrutinio. Ma crescono i voti a ... 19.45 - 'L'Italia ha solo un modo per uscire dal blocco creato da certa politica:subito per ...I risultati del sesto scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica vedono una caterva di voti per Mattarella. Ma troppi astenuti.Quirinale, oggi la quinta chiama. Il centrodestra ha scelto: voterà Casellati. Muro del centrosinistra: "Con lei si va al voto", ...