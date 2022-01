Diretta Elezioni Quirinale | Salvini | «Lavoro per presidente donna in gamba» Conte | «Lo spero» Il leader della Lega vede Draghi

(Di venerdì 28 gennaio 2022)Repubblica. Fumata nera anche nella quinta votazione. Ildel Senato, Maria Elisabetta Casellati (nome indicato dal centrodestra per il primo voto...

Advertising

SkyTG24 : DIRETTA - Elezione presidente della Repubblica, alle 11 nuova votazione al Quirinale - FrancescoLollo1 : Elezioni subito ed elezione diretta del Capo dello Stato sono le uniche soluzioni responsabili. #Quirinale - infoitinterno : Risultati Elezioni Presidente della Repubblica/ Diretta Quirinale: Cassese o Belloni? - News24_it : Elezioni Quirinale, che cosa succede dopo il voto su Casellati: la diretta del sesto scrutinio -… - compatoo2 : RT @capricorne_o: Presidente della Repubblica, la quinta e sesta votazione per il Quirinale: la diretta @corriere Lui…(ancora) il capitone… -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Elezioni

Ladella giornata 20.10 - 'Ho L'impressione che ci sia la sensibilità di Salvini, spero di ... 19.45 - 'L'Italia ha solo un modo per uscire dal blocco creato da certa politica:subito ...La soluzione sono le".Ore 19.48: seduta sospesa, si riprenderà alle 19.58 con la chiama dei delegati regionali Ore 19.30: in corso la seconda chiama dei deputati Ore 18.40: ...Anche dopo la quinta e sesta “chiama”, dobbiamo registrare una nuova “fumata nera”, che si è levata al termine dello scrutinio operato dai presidenti delle due Camere, Roberto Fico ed Elisabetta Alber ...Diretta elezioni presidente della Repubblica. Fumata nera anche nella quinta votazione. Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati (nome indicato dal centrodestra per il primo ...