Diretta Elezioni Quirinale, fumata nera: Casellati non raggiunge il quorum, si ferma a 382 voti. Oltre 70 franchi tiratori nel centrodestra. Per Mattarella 46 preferenze, 406 gli astenuti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Diretta Elezioni presidente della Repubblica. È la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il nome che il centrodestra ha deciso di votare nella quinta votazione per l'elezione... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 28 gennaio 2022)presidente della Repubblica. È la presidente del Senato Maria Elisabettail nome che ilha deciso di votare nella quinta votazione per l'elezione...

