Diretta Elezioni Quirinale, fumata nera: Casellati non raggiunge il quorum, si ferma a 382 voti. Almeno 60 franchi tiratori nel centrodestra. Per Mattarella 46 preferenze, 406 gli astenuti (Di venerdì 28 gennaio 2022) Diretta Elezioni presidente della Repubblica. fumata nera anche nella quinta votazione. Il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati (nome indicato dal centrodestra per il voto odierno)... Leggi su ilmattino (Di venerdì 28 gennaio 2022)presidente della Repubblica.anche nella quinta votazione. Il presidente del Senato, Maria Elisabetta(nome indicato dalper il voto odierno)...

