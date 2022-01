Destruction AllStars diventa free-to-play? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Prendono quota i rumor secondo i quali Destruction AllStars, una delle prime esclusive PS5, potrebbe presto abbracciare il modello free-to-play Non ci sono dubbi che l’accoglienza riservata da pubblico e critica a Destruction AllStars, una delle prime esclusive ad essere sbarcata su PS5, sia stata quanto mai tiepida, il tutto sin dal lancio, avvenuto lo scorso Febbraio. E nonostante il supporto fornito da Lucid Games, lo sviluppatore del titolo, i vari aggiornamenti che hanno visto protagonista il gioco non sono riusciti a ribaltare la situazione. Sembra, però, che Sony sia pronta a concedere un’ultima chance a questo peculiare multiplayer a base di veicoli, che potrebbe presto diventare free-to-play, almeno stando ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 28 gennaio 2022) Prendono quota i rumor secondo i quali, una delle prime esclusive PS5, potrebbe presto abbracciare il modello-to-Non ci sono dubbi che l’accoglienza riservata da pubblico e critica a, una delle prime esclusive ad essere sbarcata su PS5, sia stata quanto mai tiepida, il tutto sin dal lancio, avvenuto lo scorso Febbraio. E nonostante il supporto fornito da Lucid Games, lo sviluppatore del titolo, i vari aggiornamenti che hanno visto protagonista il gioco non sono riusciti a ribaltare la situazione. Sembra, però, che Sony sia pronta a concedere un’ultima chance a questo peculiare multier a base di veicoli, che potrebbe prestore-to-, almeno stando ...

