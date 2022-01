"Derby? Perché il Milan rischia. Vi racconto la mia gioia smorzata..." (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alessandro Costacurta, ex bandiera del Milan, ha parlato di lotta scudetto, di Derby, di mercato e molto altro ancora Leggi su ilgiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Alessandro Costacurta, ex bandiera del, ha parlato di lotta scudetto, di, di mercato e molto altro ancora

Advertising

cmdotcom : #Inter, la #CurvaNord fa dietrofront: 'Al #derby ci saremo e tiferemo perché ce l'ha chiesto #Zanetti, ma non ci di… - fabiochiusi : Ma perché così tanti media continuano a raccontare un derby che non c'è tra no e sì vax? In tv, soprattutto. La a… - lauvtaro : lautaro non ha capito che ora può farsi ammonire in argentina perche il derby non lo salta - maria_santamato : RT @cmdotcom: #Inter, la #CurvaNord fa dietrofront: 'Al #derby ci saremo e tiferemo perché ce l'ha chiesto #Zanetti, ma non ci dimentichere… - ThekingofFarmer : @caleee12 @semprefede @VatteneDiaz @leviack______ @Maldi___ Beh ma già quest anno perché no una coppa Italia non pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Derby Perché Costacurta : "Derby? Perché il Milan rischia. Vi racconto la mia gioia smorzata ..." Il derby di Milano è alle porte, chi è il grande favorito tra Inter e Milan?" "Per me il Milan arriva più fresco rispetto all'Inter se non altro perché ha qualche nazionale che farà gli straordinari. ...

Inter, la Curva: 'Al derby ci saremo e tiferemo perché ce l'ha chiesto Zanetti, ma non ci dimenticheremo dei vermi...' ... gli ultras nerazzurri hanno diffuso un nuovo comunicato: 'Al derby ci saremo. Ci saremo perché ce l'hanno chiesto gli interisti. Ci saremo perché ce l'ha chiesto la squadra ed in primis Zanetti. Al ...

Costacurta: "Derby? Perché il Milan rischia. Vi racconto la mia gioia smorzata..." ilGiornale.it Ildi Milano è alle porte, chi è il grande favorito tra Inter e Milan?" "Per me il Milan arriva più fresco rispetto all'Inter se non altroha qualche nazionale che farà gli straordinari. ...... gli ultras nerazzurri hanno diffuso un nuovo comunicato: 'Alci saremo. Ci saremoce l'hanno chiesto gli interisti. Ci saremoce l'ha chiesto la squadra ed in primis Zanetti. Al ...