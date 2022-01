Delia Duran la spara grossa: “Ho avuto un flirt con una showgirl” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una notizia bomba è partita da Delia Duran all’interno della casa del Gf Vip. La donna confessa la sua bisessualità. Ormai no è più un tabù e tante coppie nel mondo sono aperte anche a nuove relazioni, pur restando fidanzate o sposate fra di loro. Questo è ciò che è successo anche a Delia Duran, che ha anche aggiunto di aver avuto un flirt con una famosa showgirl, più precisamente con Aida Yespica. Tanti potrebbero restare scandalizzati da queste affermazioni, come la stessa regia di Mediaset, che ha cercato di oscurare questa esilarante notizia. Delia Duran mentre si bacia con Alex Belli (GettyImages)Lei è la moglie di Alex Belli e sta tenendo in banco le dinamiche del reality con colpi di scena continui e fuori dal ... Leggi su topicnews (Di venerdì 28 gennaio 2022) Una notizia bomba è partita daall’interno della casa del Gf Vip. La donna confessa la sua bisessualità. Ormai no è più un tabù e tante coppie nel mondo sono aperte anche a nuove relazioni, pur restando fidanzate o sposate fra di loro. Questo è ciò che è successo anche a, che ha anche aggiunto di averuncon una famosa, più precisamente con Aida Yespica. Tanti potrebbero restare scandalizzati da queste affermazioni, come la stessa regia di Mediaset, che ha cercato di oscurare questa esilarante notizia.mentre si bacia con Alex Belli (GettyImages)Lei è la moglie di Alex Belli e sta tenendo in banco le dinamiche del reality con colpi di scena continui e fuori dal ...

