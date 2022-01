Delia Duran, la scoperta nella Casa e l’accusa a Soleil Sorge: “È stata lei, che schifo” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Delia Duran è entrata al GF Vip 6 e sin da subito ha provato a chiarire con Soleil Sorge, la donna che nella Casa ha fatto innamorare il suo Alex Belli. Ma di fatto ha sempre e solo incontrato resistenze. Difficile che le due diventeranno mai amiche, anche perché nelle ultime ore la modella venezuelana ha sparato a zero su di lei con le altre coinquiline. Dopo le confidenze sulla sua vita sentimentale, sul suo passato difficile e sulla storia che avrebbe avuto con Aida Yespica, Delia Duran si è confessata con Miriana Trevisan e parlato di una scoperta disgustosa nel bagno. Colpa di Soleil Sorge, ha detto. Delia Duran accusa Soleil ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 28 gennaio 2022)è entrata al GF Vip 6 e sin da subito ha provato a chiarire con, la donna cheha fatto innamorare il suo Alex Belli. Ma di fatto ha sempre e solo incontrato resistenze. Difficile che le due diventeranno mai amiche, anche perché nelle ultime ore la modella venezuelana ha sparato a zero su di lei con le altre coinquiline. Dopo le confidenze sulla sua vita sentimentale, sul suo passato difficile e sulla storia che avrebbe avuto con Aida Yespica,si è confessata con Miriana Trevisan e parlato di unadisgustosa nel bagno. Colpa di, ha detto.accusa...

