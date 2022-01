Decreto Sostegni ter, fronte comune contro il governo tra ambientalisti, consumatori e produttori di energia da rinnovabili (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Stravolge le dinamiche di mercato e non risolve minimamente la situazione emergenziale in corso, che si avvia a generare gravi ripercussioni sul sistema sociale ed economico del Paese”. Associazioni ambientaliste, consumatori e produttori di energia si schierano contro il Decreto Sostegni ter pubblicato in Gazzetta ufficiale giovedì sera, che scontenta pure la maggioranza di governo. Adoc, Adiconsum, Adusbef, Anev, Anie, Arse, Assoidroelettrica, Assoutenti, Arte, Casa del Consumatore, Codacons, Confconsumatori, Centro tutela consumatori Utenti, Free, Elettricità Futura, energia Libera, Greenpeace, Italia Solare, Kyoto Club, Legambiente, Lega consumatori, Movimento consumatori, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) “Stravolge le dinamiche di mercato e non risolve minimamente la situazione emergenziale in corso, che si avvia a generare gravi ripercussioni sul sistema sociale ed economico del Paese”. Associazioni ambientaliste,disi schieranoilter pubblicato in Gazzetta ufficiale giovedì sera, che scontenta pure la maggioranza di. Adoc, Adiconsum, Adusbef, Anev, Anie, Arse, Assoidroelettrica, Assoutenti, Arte, Casa del Consumatore, Codacons, Conf, Centro tutelaUtenti, Free, Elettricità Futura,Libera, Greenpeace, Italia Solare, Kyoto Club, Legambiente, Lega, Movimento, ...

