Dazn raddoppia i prezzi in Germania (e si lecca le ferite in Italia) (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dazn, via al riposizionamento ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. Dazn sta riposizionandosi: in Italia ha già portato i suoi prezzi a 29,99 euro al mese, e lo stesso avverrà in Germania a partire dal primo febbraio, con sollevazione popolare dei clienti sul mercato tedesco. È il destino degli over the top, come già spiegato nel servizio su ItaliaOggi di ieri. Nati come strumenti flessibili, di consumo mordi e fuggi a poco prezzo, stanno ormai tutti scivolando nella parte premium del mercato a causa degli altissimi costi sia dei diritti sportivi (nel caso di Dazn), sia delle produzioni originali che li identificano e differenziano rispetto alla concorrenza: se prima il modello di business era «prezzi bassi per tanti clienti», ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 28 gennaio 2022), via al riposizionamentoOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta.sta riposizionandosi: inha già portato i suoia 29,99 euro al mese, e lo stesso avverrà ina partire dal primo febbraio, con sollevazione popolare dei clienti sul mercato tedesco. È il destino degli over the top, come già spiegato nel servizio suOggi di ieri. Nati come strumenti flessibili, di consumo mordi e fuggi a poco prezzo, stanno ormai tutti scivolando nella parte premium del mercato a causa degli altissimi costi sia dei diritti sportivi (nel caso di), sia delle produzioni originali che li identificano e differenziano rispetto alla concorrenza: se prima il modello di business era «bassi per tanti clienti», ...

