Davide Silvestri, il dramma della malattia incurabile: “Vederlo in quelle condizioni…” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Davide Silvestri e il dramma della malattia incurabile: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiosità della vicenda Uno degli attori che fa parte del cast del Grande Fratello Vip di questa edizione è il bellissimo Davide Silvestri, classe 1981, che è ricordato come un attore italiano e concorrente dell’edizione de L’isola dei famosi. Nato e cresciuto a Milano, sin da piccolo ha sognato di entrare nel mondo dello spettacolo debuttando come modello in campo pubblicitario e attore a soli diciassette anni. Nella sua carriera ha partecipato a diverse pellicole cinematografiche fra cui, possiamo ricordare Prima della felicità, Vita Smeralda, La fidanzata di papà e Scrivilo sui muri e anche a diverse fiction televisive come ... Leggi su topicnews (Di venerdì 28 gennaio 2022)e il: ecco cosa è accaduto, i dettagli e le curiositàvicenda Uno degli attori che fa parte del cast del Grande Fratello Vip di questa edizione è il bellissimo, classe 1981, che è ricordato come un attore italiano e concorrente dell’edizione de L’isola dei famosi. Nato e cresciuto a Milano, sin da piccolo ha sognato di entrare nel mondo dello spettacolo debuttando come modello in campo pubblicitario e attore a soli diciassette anni. Nella sua carriera ha partecipato a diverse pellicole cinematografiche fra cui, possiamo ricordare Primafelicità, Vita Smeralda, La fidanzata di papà e Scrivilo sui muri e anche a diverse fiction televisive come ...

Advertising

PUNGOLO1962 : BARU' E DAVIDE SILVESTRI IMITANO ALEX BELLI E DELIA DURAN #GFvip - Loredan18318646 : RT @PUNGOLO1962: DAVIDE SILVESTRI FA UN OSSERVAZIONE DICENDO CHE SE QUALCUNO SBAGLIA LA PRIMA COSA CHE PENSANO È DI FARLA PAGARE,FORSE È GI… - PUNGOLO1962 : DAVIDE SILVESTRI FA UN OSSERVAZIONE DICENDO CHE SE QUALCUNO SBAGLIA LA PRIMA COSA CHE PENSANO È DI FARLA PAGARE,FOR… - MamiCla87 : RT @iosonoradiomoda: Vota Davide Silvestri come tuo preferito nella casa del #GFvip Clicca su - MamiCla87 : RT @Silvia_Onorati_: Votiamo Davide Silvestri come preferito in questa edizione del #GFvip #teamDavide -