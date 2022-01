Dal Ministero 28 milioni per Ici e Imu arretrato (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Città di Torino ha concluso un accordo con il Ministero dell’Interno in merito al calcolo del gettito derivante dall’ICI e dall’IMU che aveva creato un’ingiusta riduzione delle attribuzioni dello Stato ai danni delle casse del Comune di Torino. Il Comune di Torino, riconosciuto l’errore relativo all’anno 2012, ha fatto ricorso alla giustizia amministrativa presso il Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato, gradi di giudizio che hanno sempre riconosciuto la fondatezza dell’istanza avanzata da Torino. La prima sentenza favorevole alla Città risale al 2014 presso il Tribunale amministrativo del Lazio. In assenza di esecuzione spontanea della sentenza da parte dei Ministeri la Città ha proposto ricorso per l’ottemperanza da parte dei Ministeri. L’assessore al Bilancio, Gabriella Nardelli, ha presentato oggi, nel corso di una Giunta ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 28 gennaio 2022) La Città di Torino ha concluso un accordo con ildell’Interno in merito al calcolo del gettito derivante dall’ICI e dall’IMU che aveva creato un’ingiusta riduzione delle attribuzioni dello Stato ai danni delle casse del Comune di Torino. Il Comune di Torino, riconosciuto l’errore relativo all’anno 2012, ha fatto ricorso alla giustizia amministrativa presso il Tar del Lazio e successivamente al Consiglio di Stato, gradi di giudizio che hanno sempre riconosciuto la fondatezza dell’istanza avanzata da Torino. La prima sentenza favorevole alla Città risale al 2014 presso il Tribunale amministrativo del Lazio. In assenza di esecuzione spontanea della sentenza da parte dei Ministeri la Città ha proposto ricorso per l’ottemperanza da parte dei Ministeri. L’assessore al Bilancio, Gabriella Nardelli, ha presentato oggi, nel corso di una Giunta ...

