Dal 17 al 22 gennaio 80% degli studenti hanno frequentato in presenza, assicura Bianchi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - "I dati ci dicono che oltre l'80% delle studentesse e degli studenti, anche nella seconda settimana dopo il rientro dalla pausa festiva, ha frequentato la scuola in presenza. E' un dato che rispecchia il quadro nazionale dell'andamento pandemico e dimostra la bontà delle scelte fatte". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, facendo riferimento ai nuovi dati del monitoraggio sull'andamento pandemico in ambito scolastico nel periodo 17-22 gennaio, disponibili oggi sul sito del ministero. "Continueremo a monitorare la situazione - ha aggiunto - insieme alle autorità sanitarie nazionali e al ministero della Salute, per garantire a tutti la massima sicurezza. Al contempo, stiamo lavorando a ulteriori semplificazioni che possano aiutare scuole e famiglie ad ... Leggi su agi (Di venerdì 28 gennaio 2022) AGI - "I dati ci dicono che oltre l'80% delle studentesse e, anche nella seconda settimana dopo il rientro dalla pausa festiva, hala scuola in. E' un dato che rispecchia il quadro nazionale dell'andamento pandemico e dimostra la bontà delle scelte fatte". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, facendo riferimento ai nuovi dati del monitoraggio sull'andamento pandemico in ambito scolastico nel periodo 17-22, disponibili oggi sul sito del ministero. "Continueremo a monitorare la situazione - ha aggiunto - insieme alle autorità sanitarie nazionali e al ministero della Salute, per garantire a tutti la massima sicurezza. Al contempo, stiamo lavorando a ulteriori semplificazioni che possano aiutare scuole e famiglie ad ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Italia il 17 gennaio scorso la variante Omicron era predominante con una prevalenza stimata al 95,8%. Sono i ri… - Daniele_Manca : Privacy, secoli di norme da meritarci. Il 28 gennaio si celebra il Data protection day voluto dal Consiglio europeo… - Azzurri : #Nazionale ???? ?? Il Ct #Mancini convoca 35 #Azzurri per lo stage in programma dal 26 al 28 gennaio a #Coverciano I… - nunzio_tnt : @TIM4ULuca @TIM_Official È dal 12 gennaio che ho chiesto attivazione fibra. Sono venuti due volte i tecnici e la li… - NoviSimona : ??Parco Scott: altri 6 pini fuori dal cantiere a rischio abbattimento??? Il 22 dicembre, rispondendo ad una nostra i… -