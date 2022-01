Dai complimenti alle minacce sui social in un amen | poi si mette a pedinarla | cartellino giallo del questore allo stalker

Advertising

claudiocerqua : RT @DolomitiReview: Cartoline dai nostri paesi: Colle Santa Lucia, splendidamente ritratta da @nikkkkkkk ? Complimenti a Nicolò per la fot… - Hero9004 : RT @modamanager: BRAVO e Complimenti, @Hero9004 ! Tuoi Cari, Amici, Colleghi, Italiani, Europei e Posteri te ne saranno GRATI ! Come ho ant… - modamanager : BRAVO e Complimenti, @Hero9004 ! Tuoi Cari, Amici, Colleghi, Italiani, Europei e Posteri te ne saranno GRATI ! Come… - mycutiesuga : @sapphiremins ?? No ma io sempre più sciolta dai tuoi complimenti grazie mille ???? - Enrico71767783 : @etaota @fetvsmichael Comunque, in piena libertà, posso 'scegliere' di vaccinarsi oppure di vaccinarsi. Grandioso,… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai complimenti

Corriere Adriatico

ANCONA - Passavacorteggiamenti agli insulti sui social in tempo record. 'Che occhi stanchi hai, posso fare qualcosa per te?', le chiedeva su Instagram , commentando una foto appena pubblicata. E subito dopo la ...Una persona che non faagli uni e agli altri. Ma non può essere quello della simpatia ... Di fatto, chi oggi lo vuole fuorigiochi per il Quirinale obietta che non è simpatico. Lo stesso ...ANCONA - Passava dai corteggiamenti agli insulti sui social in tempo record. «Che occhi stanchi hai, posso fare qualcosa per te?», le chiedeva su Instagram, commentando una foto ...Colpo di scena nel daytime odierno di Amici dove due insegnanti se le sono dette di santa ragione: in sala è calato l'imbarazzo.