Da Mancini a Zaniolo, la Roma prepara la lista per i rinnovi (Di venerdì 28 gennaio 2022) Terminato il mercato di gennaio, la Roma si metterà al lavoro per i rinnovi di contratto. Ma non ci saranno firme a stretto giro: la società, infatti, ha messo in stand by annunci ufficiali almeno per ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Terminato il mercato di gennaio, lasi metterà al lavoro per idi contratto. Ma non ci saranno firme a stretto giro: la società, infatti, ha messo in stand by annunci ufficiali almeno per ...

Advertising

sportli26181512 : Da Mancini a Zaniolo, la Roma prepara la lista per i rinnovi: Da Mancini a Zaniolo, la Roma prepara la lista per i… - Gazzetta_it : Da Mancini a Zaniolo, la lista della Roma per i rinnovi - Dayline1993 : RT @siamo_la_Roma: ???? #Italia, terminato lo stage ?? Tra i giocatori presenti anche #Mancini, #Cristante e #Zaniolo ?? I tre faranno presto… - siamo_la_Roma : ???? #Italia, terminato lo stage ?? Tra i giocatori presenti anche #Mancini, #Cristante e #Zaniolo ?? I tre faranno pr… - IPibia : @Shakennotstirr5 Io ritirerei Zaniolo Pellegrini e Mancini -