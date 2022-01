Da Firenze | “Vlahovic è arrivato a Torino da positivo! Pronta la denuncia dell’ASL”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dusanè ad un passo dalla Juventus. L’attaccante serbo sarebbenella giornata di ieri a, dove avrebbe passato la notte. Il calciatore potrebbe svolgere oggi le visite mediche con il club bianconero, prima dell’annuncio ufficiale del trasferimento dalla Fiorentina. Sembrano esserci, però, già problemi per la punta classe 2000:sarebbe infatti risultato positivo al Covid-19 da un test rapido venerdì e da un tampone molecolare sabato scorso. FOTO: Imago –Juventus positivo Secondo le norme del protocollo,avrebbe dovuto svolgere un primo tampone di controllo soltanto nella giornata di domani, ovvero a 7 giorni esatti dal primo esame risultato positivo. Solo in caso di esito negativo,sarebbe stato ...

Advertising

Gazzetta_it : Vlahovic, rabbia viola: al Ponte Vecchio striscione con Commisso truccato da Joker - giaco_iaco : ???? Arthur #Cabral è appena arrivato a Firenze. La #Fiorentina ha già il suo dopo-#Vlahovic in attacco #FCBasel ??… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Cabral stasera a Firenze: domani le visite, sarà l'erede di Vlahovic ???? - LeoTricorn : RT @ruttosport: MIRACOLO: “Il virus preso a Firenze non è voluto andare a Torino. Vlahovic è guarito” - emilio_giuliano : Niente. Dove c'è del marcio, ci sono loro. #radiatela è il cancro del calcio italiano -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Vlahovic

alla Juventus, scatta la denuncia: le accuse arrivano direttamente da. La questione è lanciata dal portale Firenzeviola.it Dusannelle prossime ore diventerà ufficialmente un calciatore della Juventus. L'attaccante serbo classe 2000 da questa mattina è ...In realtàfa parte della vagonata di calciatori trasferiti dal Partizan Belgrado alla ... Calciatori talvolta validi e talvolta impresentabili, approdati asia quando c'era Corvino sia ...Il più recente è ovviamente Dusan Vlahovic. Ma chi sono tutti gli altri ... L'addio del Divin Codino fu visto come uno schiaffo in faccia a Firenze, la città che lo aveva reso grande. Una ferita ...Dusan Vlahovic è a Torino eppure il serbo - risultato positivo al Covid-19 - avrebbe dovuto seguire in linea di principio un iter diverso ...