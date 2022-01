Da Barbara D’Urso arriva Stella | punta del triangolo Belli e Duran | “Ci amiamo”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Alexe Deliahanno avuto il merito di raccontare un modo alternativo di stare insieme. Prima di loro poco si parlava in televisione di poliamore e coppie aperte, molto sui social, giornali e spazi alternativi; invece in tv ilera inteso solo nell’accezione di “amante” che seduce una persona che si trova in coppia. La coppiaè riuscita a portare dentro un programma nazional – popolare questa novità, anche se non sempre nel modo adeguato e chiaro. Ad ogni modo grazie a loro oggi se ne parla e termini come “troppia” fanno parte anche del linguaggio televisivo quando si parla di loro. In mezzo a quest’opera di storytelling ingegnosamente costruita èta, lavera delcomposto ...