Ct Nicolato | «Giovani? Siamo distanti dall’Europa La A è un campionato straniero in Italia»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Le parole del Ct dell’Under 21sul calcio e suitalenti per la selezione azzurra Il Ct dell’Under21, Paolo, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue parole:IN– «Convocare iè diventata una necessità, come fu per la prima ondata. Poi, sono tornati in secondo piano, quando dovrebbero essere la priorità. Finché non gioca non posaccorgerci che è bravo. L’allenamento è importante, ma è la competizione che lo fa crescere. Quello che manca adesso all’è la fascia media, cioè quei giocatori che avrebbero bisogno di un percorso esperienziale per affermarsi». REGOLE UNDER – «Non posimporre regole per far giocare chi non lo merita. Dovremmo pensare di creare più ...