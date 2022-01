Csi, Campionato Italiano di ciclocross: il 30 gennaio al Be Wild Village di Ostia (Di venerdì 28 gennaio 2022) Ostia – La stagione ciclistica invernale gonfia i tubolari del ciclocross. Il primo traguardo nazionale delle due ruote è fissato per domenica 30 gennaio, quando nel bellissimo parco natura del Be Wild Village, all’interno della pineta di Castelfusano, nei pressi di Ostia, si disputerà il Campionato Nazionale di ciclocross. A contendersi le maglie e i podi tricolori, listate di arancioblu, ossia i colori del Centro Sportivo Italiano, saranno circa un centinaio di bikers, per una trentina di società sportive provenienti oltre che dal Lazio, dall’Umbria, dalle Marche, dalla Campania e finanche dalla Lombardia. Nel cuore verde del parco ostiense, originale paradiso dell’outdoor training, il percorso del Campionato è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 28 gennaio 2022)– La stagione ciclistica invernale gonfia i tubolari del. Il primo traguardo nazionale delle due ruote è fissato per domenica 30, quando nel bellissimo parco natura del Be, all’interno della pineta di Castelfusano, nei pressi di, si disputerà ilNazionale di. A contendersi le maglie e i podi tricolori, listate di arancioblu, ossia i colori del Centro Sportivo, saranno circa un centinaio di bikers, per una trentina di società sportive provenienti oltre che dal Lazio, dall’Umbria, dalle Marche, dalla Campania e finanche dalla Lombardia. Nel cuore verde del parco ostiense, originale paradiso dell’outdoor training, il percorso delè ...

Ultime Notizie dalla rete : Csi Campionato Firenze come gli States: arriva il Superbowl made in Italy CSI Football Americano, a Firenze la finale del campionato nazionale 7 - League del Centro Sportivo ...

Football Americano: domenica a Firenze finale per titolo CSI Mentre i partenopei hanno dominato il girone sud del campionato (7 le squadre meridionali ... Difese e attacchi arrivano al match clou che assegna il titolo CSI forti degli allenamenti intensificati su ...

La domenica del Superbowl csi- finale del campionato nazionale di football americano 7-league Firenze sogna la California, domenica 30 gennaio ore 16, due settimane prima del più grande evento sportivo Usa, il Superbowl NFL di Inglewood, il Guelfi Sport Center di Firenze ospita la finale del c ...

